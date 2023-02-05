Про це стверджують аналітики Інституту вивчення війни. Усе тому, що на підприємстві, де стався інцидент, нібито виготовляють важливі металоконструкції.

Читайте також Росія не може зупинити відплату, – експерт з нацбезпеки пояснив, чому Путін визнав "бавовну"

Пожежа могла перешкодити ремонту Керченського мосту

Нафтобаза, на якій спалахнуло полум'я, розташована на промисловому підприємстві окупантів у Борисовці Бєлгородської області. За даними ISW, на ньому виготовляють металоконструкції для ремонту Керченського мосту, що в тимчасово окупованому Криму.

Тож, пожежа могла завдати руйнувань промоб'єкту і, відповідно, перешкодити поточним ремонтним роботам Росії на Керченському мосту, що є важливим для логістики наземним шляхом росіян на Півдні України. Зауважимо, що губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Володимирович традиційно звинуватив у пожежі українські війська.

Зверніть увагу "Бавовна" в Ірані: чи зірве це контракти на постачання дронів до Росії

Що відомо про пожежу під Бєлгородом