Про це стверджують аналітики Інституту вивчення війни. Усе тому, що на підприємстві, де стався інцидент, нібито виготовляють важливі металоконструкції.
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Пожежа могла перешкодити ремонту Керченського мосту
Нафтобаза, на якій спалахнуло полум'я, розташована на промисловому підприємстві окупантів у Борисовці Бєлгородської області. За даними ISW, на ньому виготовляють металоконструкції для ремонту Керченського мосту, що в тимчасово окупованому Криму.
Тож, пожежа могла завдати руйнувань промоб'єкту і, відповідно, перешкодити поточним ремонтним роботам Росії на Керченському мосту, що є важливим для логістики наземним шляхом росіян на Півдні України. Зауважимо, що губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Володимирович традиційно звинуватив у пожежі українські війська.
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Що відомо про пожежу під Бєлгородом
- У ніч на 4 лютого у Бєлгородську область завітало Бавовнятко, яке дуже полюбляє гратися на підприємствах окупантів. У селищі Борисовка спалахнула нафтобаза.
- Вогонь перекинувся на цистерни, пожежу довго не могли загасити. Відомо, що на підприємстві, де розміщена нафтобаза, виготовляють металоконструкції, які російські загарбники використовують в Україні.
- Росіяни у соцмережах не на жарт обурилися. Мовляв, і де ця потужна російська ППО, коли вона потрібна.
- Після "бавовни" у Бєлгородській області оголосили безстроковий "жовтий" рівень терористичної загрози. За словами губернатора, пожежа наробила "серйозних збитків".