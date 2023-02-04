Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що пожежа об'єкті у Борисівці локалізована, пише 24 Канал. Та станом на 7 годинку ранку її ліквідація все ще тривала. При цьому слід зазначити, що "бавовна" сталася після 1 години ночі.

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У Росії визнали, що "бавовна" завдали серйозної шкоди

Гладков повідомив, що ніхто внаслідок пожежі не постраждав, оскільки співробітників підприємства було евакуйовано. При цьому губернатор визнав, що "бавовна" завдала серйозної шкоди. Тому росіяни роблять все, щоб збитки були мінімальними.

Пожежа в Бєлгородській області: відео

У Бєлгородській області вводять жовтий рівень терористичної загрози

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що після "бавовни" є необхідність продовження запровадження "жовтого" рівня терористичної небезпеки.

Він повідомив, що від 4 лютого рівень терористичної загрози в Бєлгородській області буде безстроковим. Гладков нагадав, що таке право надав Владімір Путін.

"І я змушений ним скористатися. Як тільки ситуація покращиться, звичайно, будемо знімати обмежувальні заходи. Нині головне – це безпека мешканців Бєлгородської області", – сказав він.

Путін маніпулює "терористичними рівнями"