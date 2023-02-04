Як пишуть російські ЗМІ, там вночі спалахнула нафтобаза, вогонь перекинувся на цистерни.

Важливо КамАЗ із російськими військовими перекинувся під Бєлгородом: є важко травмовані

Пожежники та надзвичайники вже виїхали на місце події. У телеграмі пишуть, що полум'я, 50 метрів заввишки видно за багато кілометрів.

Місцеві телеграм-канали Бєлгорода повідомляють про вибух на заводі БЗММК у Борисівському районі.

Інформують про приліт у нафтобазу.

Оце так збіг! У мережі стверджують, що сам завод, на територію якого влучили снаряди, виробляв металоконструкції для будівництва мосту через Керченську протоку.

Потужна пожежа поблизу Бєлгорода: дивіться відео

Тим часом росіяни у коментарях обурюються. Мовляв, де їхнє "потужне" ППО. Що ж, відповідь очевидна – російське ППО захищає бункерного диктатора та Кремль. А днями ЗРК "Панцир-С1" з'явився уже у Новгородській області поблизу резиденції Путіна у селі Ящерово Валдайського району.

Істерія Кремля зі встановлення ППО: головне

Кремль продовжує істерію з встановленням ППО. У Москві встановили вже щонайменше 3 системи ППО на дахах адміністративних будівель, а саме:

міноборони на Фрунзенській набережній;

адміністративна будівля в Тетеринському провулку;

ГУ МВС на Петрівці, 38.

Усі вони перекривають центр прийняття рішень окупантів, а саме Кремль. Також у зоні їхньої дії значна частина столиці країни-терористки. Західні ЗМІ вважають, що у Росії можуть бути нажахані роботою безпілотників, через діяльність яких "бавовна" завітала до Саратова та Рязані.