Як пишуть російські ЗМІ, там вночі спалахнула нафтобаза, вогонь перекинувся на цистерни.
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Пожежники та надзвичайники вже виїхали на місце події. У телеграмі пишуть, що полум'я, 50 метрів заввишки видно за багато кілометрів.
Місцеві телеграм-канали Бєлгорода повідомляють про вибух на заводі БЗММК у Борисівському районі.
Інформують про приліт у нафтобазу.
Потужна пожежа поблизу Бєлгорода: дивіться відео
Тим часом росіяни у коментарях обурюються. Мовляв, де їхнє "потужне" ППО. Що ж, відповідь очевидна – російське ППО захищає бункерного диктатора та Кремль. А днями ЗРК "Панцир-С1" з'явився уже у Новгородській області поблизу резиденції Путіна у селі Ящерово Валдайського району.
Істерія Кремля зі встановлення ППО: головне
Кремль продовжує істерію з встановленням ППО. У Москві встановили вже щонайменше 3 системи ППО на дахах адміністративних будівель, а саме:
- міноборони на Фрунзенській набережній;
- адміністративна будівля в Тетеринському провулку;
- ГУ МВС на Петрівці, 38.
Усі вони перекривають центр прийняття рішень окупантів, а саме Кремль. Також у зоні їхньої дії значна частина столиці країни-терористки. Західні ЗМІ вважають, що у Росії можуть бути нажахані роботою безпілотників, через діяльність яких "бавовна" завітала до Саратова та Рязані.