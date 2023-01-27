Всіх їх Росія забрала воювати, проте навіть не змогла довезти до фронту через "несприятливі дорожні умови". Попередньо російські ЗМІ повідомили, що декілька мобілізованих ворогів поранені, пише 24 Канал.

До теми Майже 900 росіян, гелікоптер та десятки одиниць техніки: втрати Росії станом на 27 січня

Що трапилось з російським КамАЗом

Вранці 27 січня у Білгородській області з дороги з'їхав та перекинувся військовий КамАЗ. За попередніми даними, аварія з КамАЗом сталася через несприятливі дорожні умови – водій втратив керування в умовах густого туману на автодорозі, після чого машина перекинулася в кювет,

– пишуть пропагандисти.

За попередніми даними, вантажівку занесло саме тому вона й перекинулась. На місці інциденту працювали російські екстрені служби.

Російські військові поранені, не доїхавши до фронту

За даними пропагандистів, шість мобілізованих російських військових постраждали під час аварії. Проте, зважаючи на тенденцію приховування втрат в Росії, кількість поранених може бути значно більшою.

Попередньо росіяни сказали, що четверо поранених ворогів – з Тверської області. Постраждалих з важкими травмами доправили в госпіталь у Бєлгороді. Вороги навіть надали список поранених:

Віталєй Бредіхін, 28 років, Тверська область;

Євгєн Баранов, 31 рік, Тверська область;

Сєргєй Назаров, 47 років, Нальчик (столиця Кабардино-Балкарії);

Самід Ташаров, 28 років, Московська область;

Дєніс Моторів, 38 років, Тверська область;

Андрєй Бехтер, 34 роки, Тверська область.

Росіяни пишуть, що ще з'ясовують деталі аварії. Проте в Єдиній черговій диспетчерській службі їм підтвердили поранення 6 мобілізованих ворогів.

Що відомо про втрати ворога