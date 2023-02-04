Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пожар объекта в Борисовке локализован, пишет 24 Канал. По состоянию на 7 часов утра его ликвидация все еще продолжалась. При этом следует отметить, что "хлопок" произошел после 1 часа ночи.

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В России признали, что "хлопок" нанесли серьезный ущерб

Гладков сообщил, что никто в результате пожара не пострадал, поскольку сотрудники предприятия были эвакуированы. При этом губернатор признал, что "хлопок" нанес серьезный ущерб. Поэтому россияне делают все, чтобы ущерб был минимальным.

Пожар в Белгородской области: видео

В Белгородской области вводят желтый уровень террористической угрозы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что после "хлопка" есть необходимость продолжения введения "желтого" уровня террористической опасности.

Он сообщил, что с 4 февраля уровень террористической угрозы в Белгородской области будет бессрочным. Гладков напомнил, что такое право предоставил Владимир Путин.

"И я вынужден им воспользоваться. Как только ситуация улучшится, конечно, будем снимать ограничительные меры. Сейчас главное – это безопасность жителей Белгородской области", – сказал он.

Путин манипулирует "террористическими уровнями"