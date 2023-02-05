Об этом утверждают аналитики Института изучения войны. Все потому, что на предприятии, где произошел инцидент, якобы производят важные металлоконструкции.
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Пожар мог помешать ремонту Керченского моста
Нефтебаза, на которой вспыхнуло пламя, расположена на промышленном предприятии оккупантов в Борисовке Белгородской области. По данным ISW, на нем изготавливают металлоконструкции для ремонта Керченского моста во временно оккупированном Крыму.
Поэтому пожар мог нанести разрушения промобъекту и, соответственно, помешать текущим ремонтным работам России на Керченском мосту, что важно для логистики наземным путем россиян на Юге Украины. Заметим, что губернатор Белгородской области Вячеслав Владимирович традиционно обвинил украинские войска в пожаре.
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Что известно о пожаре под Белгородом
- В ночь на 4 февраля в Белгородскую область посетило Бавовнятко, которое очень любит играть на предприятиях оккупантов. В поселке Борисовка вспыхнула нефтебаза.
- Огонь перешёл на цистерны, пожар долго не могли потушить. Известно, что на предприятии, где размещена нефтебаза, производятся металлоконструкции, которые российские захватчики используют в Украине.
- Россияне в соцсетях не на шутку возмутились. Мол, и где это мощное российское ПВО, когда оно нужно.
- После "хлопка" в Белгородской области объявили бессрочный "желтый" уровень террористической угрозы. По словам губернатора, пожар нанес "серьезный ущерб".