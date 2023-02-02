Есть немало видеороликов, на которых россияне взывают о том, что страдают от войны. У них стреляют, постоянно что-то взрывается, это нарушает их спокойный сон. Соответственно, надо было как-то реагировать. Тоталитарный диктатор посредством пропаганды сказал свое слово. Об этом 24 Каналу рассказал военный ВСУ, эксперт по национальной безопасности Иван Варченко.

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"У России короткие руки, чтобы сегодня остановить справедливое возмездие. Оно поступает то ли от собственных ракет, не долетающих до территории Украины, то ли от российских партизан, то ли от украинских защитников, уничтожающих тылы, пункты управления, места дислокации и склады врага на любых территориях, куда могут достать наши средства поражения", – уверяет военный.

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Остался последний "козырь"

Россияне уже продемонстрировали все, что способны в рамках конвенционной войны. Они кичатся своим чудо-оружием, которое есть у многих государств.

Единственное, чем они могут поразить мир – это пересечь все "красные линии" и нажать на ядерную кнопку. Все, что они могут показать в современной войне, которая в определенной степени регламентируйся международными правилами и нормами ведения войны, они уже показали,

– утверждает Варченко.

Никаких возможностей для обеспечения уничтожения украинских артиллерийских систем, убежден он, у россиян нет. А сказать об этом по телевизору – они могут. Что, собственно, Путин и сделал.

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