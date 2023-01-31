Об этом пишут местные телеграммы-каналы. Жители приграничных территорий начали публиковать видео, где слышны звуки взрывов, пишет 24 Канал.
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Россияне заявили о "массированной атаке"
Взрывы раздались в Белгороде, Шебекино и других населенных пунктах в Белгородской области.
Конечно, местные власти традиционно начали обвинять Украину. А Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе якобы сработало ПВО.
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Взрывы также прогремели и в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что якобы пограничные регионы 31 января обстреляли второй раз за день.
По его данным, потерпевших и разрушений среди гражданских нет. Российский чиновник также традиционно обвинил в обстрелах Украину.
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Взрывы в России: последние новости
- В конце января "под минометный обстрел попал" населенный пункт Краснооктябрьского Глушковского района Курской области.
- По информации местных властей, россияне смогли насчитать 12 прилетов, в результате которых пострадавших нет. Однако повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без света остались по меньшей мере два населенных пункта.
- 17 января неспокойно в очередной раз было в Белгородской области, которую буквально накрыло "бавовной". Там местные власти решили успокоить россиян баснями о "работе ПВО", а впоследствии в сети сообщили о гибели четырех российских солдат-срочников.