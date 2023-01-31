Об этом пишут местные телеграммы-каналы. Жители приграничных территорий начали публиковать видео, где слышны звуки взрывов, пишет 24 Канал.

Достойно внимания В России в диверсиях на железной дороге уже обвиняют даже 8-классников

Россияне заявили о "массированной атаке"

Взрывы раздались в Белгороде, Шебекино и других населенных пунктах в Белгородской области.

Конечно, местные власти традиционно начали обвинять Украину. А Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе якобы сработало ПВО.

Россияне жалуются на взрывы в пограничных: смотрите видео

Взрывы также прогремели и в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что якобы пограничные регионы 31 января обстреляли второй раз за день.

По его данным, потерпевших и разрушений среди гражданских нет. Российский чиновник также традиционно обвинил в обстрелах Украину.

Что россияне говорят о взрывах: смотрите видео

Заметим, что именно в приграничные регионы россияне свозят свою военную технику и военных. Поэтому неудивительно, что в этих регионах часто взрываются склады и военные объекты. А также туда прилетают ракеты С-300, которые оккупанты запускают по Харькову.

Взрывы в России: последние новости