Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Жителі прикордонних територій почали публікувати відео, де чути звуки вибухів, про це повідомляє 24 Канал.

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Росіяни заявили про "масовану атаку"

Вибухи пролунали в Бєлгороді, Шебекіно та інших населених пунктах у Бєлгородській області.

Звісно, що місцева влада традиційно почала звинувачувати Україну. А Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що в регіоні нібито спрацювала ППО.

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Вибухи також прогриміли й у Брянській області. Губернатор регіону Александр Богомаз заявив, що нібито прикордонні регіони 31 січня обстріляли вдруге за день.

За його даними, потерпілих та руйнувань серед цивільних немає. Російський чиновник також традиційно звинуватив в обстрілах Україну.

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Зауважимо, що саме у прикордонні регіони росіяни звозять свою військову техніку та військових. Тому й не дивно, що у цих регіонах часто вибухають склади та важливій військові об'єкти. А також туди прилітають ракети С-300, які окупанти запускають по Харкову.

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