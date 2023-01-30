Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, іранців від "бавовни" не врятували навіть спеціальні системи захисту.

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Іван Ступак пояснив, що не всі герої носять плащі. Тому ми передбачаємо, що це був Ізраїль.

"Оскільки він вже тривалий час працює над знищенням іранської ядерної програми", – наголосив він.

За його словами, ізраїльський народ також вдається до ліквідації іранських вчених, які, власне, працюють над ядерною програмою.

Експерт Українського інституту майбутнього переконаний, що останні події в Ірані грають на руку Україні.

Такий вчинок беззаперечно працює на Україну, будь-яке знищення, пошкодження іранської програми з виробництва безпілотників, ракет сприяє Україні,

– зосередив увагу він.

На думку Ступака, найближчим часом не варто очікувати великі партії цих безпілотників з Ірану до Росії. Звісно, імовірно, що частина з них вже може бути в дорозі.

"Але сама програма дійсно зараз відтермінована буде: суттєве погіршення логістики, відновлення теж буде суттєвим", – додав він.

Колишній працівник СБУ розказав, що іранці своєю чергою натягували на підприємства спеціальні сітки, що перешкоджали роботі безпілотників. Втім, судячи з усього, така методика не спрацювала.

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Чи зробить Іран висновки

Водночас політолог Андрій Вігірінський наголосив, що в Ірані щороку здійснюються схожі атаки, просто змінюються самі об'єкти. Тому в іранців не виникло ефекту новизни.

Попередження з Іраном не працюють. Тобто спроби використати елементи політичної провокації станом на сьогодні зайшли в глухий кут,

– пояснив він.

На думку політолога, якби до цього на Іран не були здійснені атаки, то можна було б розглядати це як сигнал для зупинення співпраці з Москвою чи припинення певних дій, пов'язаних з реалізацією ядерної програми.

За його словами, попередження такого характеру насправді не приведуть до чогось кращого щодо питань відносин з Іраном.

"Йти на ще більшу ескалацію – це, навпаки, давати козирі владі Ірану в тому, що їхня боротьба була праведною і вірною", – додав він.

До того ж, не знаючи, по якому саме об’єкту було завдано удару, ми не можемо говорити про невідворотність наслідків атаки дронами по Ірану.

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