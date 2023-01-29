Спершу вибух пролунав в іранському місті Ісфахан. Відомо, що безпілотники атакували один із центрів виробництва боєприпасів Міноборони країни. За попередніми даними, постраждалих немає.

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В яких містах пролунали вибухи

Згодом місцеві ЗМІ повідомили, що масштабна пожежа спалахнула на заводі з переробки автомобільної олії в промисловому районі Салімі в місті Азаршахр.

Цікаво, що пожежа на заводі спалахнула майже одночасно з атакою безпілотника на завод в Ісфахані.

В Азаршахрі палає завод: відео

Також повідомили про вибухи у місті Хой на північному заході Ірану. Крім того, є інформація про вибухи на військових базах в Хамадані та Караджі.

Як відреагувала влада

Заступник офіцера з питань політичної безпеки міста Ісфахан Мохаммадрез Джан Нішарі сказав, що "збитки та причини цього інциденту наразі з'ясовуються. Ведеться розслідування".

Дрони атакували виробництво зброї в Ісфахані: дивіться відео

В Ірані чоловік напав на посольство Азербайджану: що відомо

  • Інцидент трапився 27 січня. В Ірані невідомий чоловік напав на посольство Азербайджану. Під час збройної сутички одна людина загинула, ще дві – отримали поранення.
  • У Міноборони Ірану заявили, що нападник був озброєний автоматом Калашнікова. Чоловік знищив пост охорони та вбив начальника служби безпеки. ЗМІ повідомили, що загиблого звали Орхан Аскеров.
  • Нападника вдалося затримати. Азербайджанська сторона проводить термінове розслідування.
  • Стосовно Ірану варто нагадати, що країна, хоч і не визнає окупацію Криму та частини Донбасу, та все ж допомагає Росії озброєнням. На тлі цього 6 січня адміністрація Джо Байдена оголосила про низку нових санкцій і додаткових заходів, спрямованих на авіаційний і оборонний сектор Ірану.
  • Зокрема, обмеження стосуються шести керівників і членів правління компанії Qods Aviation Industries та директора Організації аерокосмічної промисловості Ірану. Саме остання займається виробництвом балістичних ракет.