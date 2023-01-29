Сначала взрыв раздался в иранском городе Исфахан. Известно, что беспилотники атаковали один из центров производства боеприпасов Минобороны. По предварительным данным, пострадавших нет.
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В каких городах раздались взрывы
Впоследствии местные СМИ сообщили, что масштабный пожар вспыхнул на заводе по переработке автомобильного масла в промышленном районе Салими в городе Азаршахр.
Интересно, что пожар на заводе вспыхнул почти одновременно с атакой беспилотника на завод в Исфахане.
В Азаршахре пылает завод: видео
Также сообщили о взрывах в городе Хой на северо-западе Ирана. Кроме того, есть информация о взрывах на военных базах в Хамадане и Карадже.
Как отреагировали власти
Заместитель офицера по вопросам политической безопасности города Исфахан Мохаммадрез Джан Нишари сказал, что "ущерб и причины этого инцидента сейчас выясняются. Ведется расследование".
Дроны атаковали производство оружия в Исфахане: смотрите видео
В Иране мужчина напал на посольство Азербайджана: что известно
- Инцидент произошел 27 января. В Иране неизвестный мужчина напал на посольство Азербайджана. Во время вооруженной стычки один человек погиб, еще два – получили ранения.
- В Минобороны Ирана заявили, что нападавший был вооружен автоматом Калашникова. Муж уничтожил пост охраны и убил начальника службы безопасности. СМИ сообщили, что погибшего звали Орхан Аскеров.
- Нападавшего удалось задержать. Азербайджанская сторона проводит срочное расследование.
- Что касается Ирана, то стоит напомнить, что страна, хотя и не признает оккупацию Крыма и части Донбасса, но все же помогает России вооружением. На фоне этого 6 января администрация Джо Байдена объявила о ряде новых санкций и дополнительных мер, направленных на авиационный и оборонный сектор Ирана.
- В частности, ограничения относятся к шести руководителям и членам правления компании Qods Aviation Industries и директору Организации аэрокосмической промышленности Ирана. Именно последняя занимается производством баллистических ракет.