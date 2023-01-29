О взрывах сообщают местные телеграммы-каналы. Говорят, что "прилетело" на железнодорожную станцию, передает 24 Канал.

​ К теме В оккупированном Симферополе слышали несколько мощных взрывов

Что говорят пропагандисты

Российские СМИ уже начинают рассказывать, что "потерь нет" и паниковать не стоит. Кроме того, они утверждают, что по городу якобы выпущено 7 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS.

В Иловайске слышны взрывы: смотрите видео

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Но можно сказать наверняка, что "Хлопок" повредил железную дорогу в городе.

Где расположен Иловайск: смотрите карту

"Хлопок" в Крыму: последние новости