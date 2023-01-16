В местных телеграмм-каналах сообщают о громких взрывах. Представитель оккупационных властей Михаил Развожаев отметил, что ПВО сбила якобы три украинских БПЛА, передает 24 Канал.

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В небе виднеется дым

Сначала Развожаев отметил, что "украинские дроны снова пытаются атаковать Севастополь". Однако потом уточнил, что ПВО якобы сбило аж три украинских беспилотника в небе над Бельбеком.

В небе над Бельбеком сбили воздушную цель / Фото из соцсетей

Заметьте! Бельбек – авиабаза ППС России. До оккупации Крыма Россией в 2014 году – Международный аэропорт Бельбек, обслуживавший Севастополь и другие города Крыма. После 2014 года аэропорт закрыт для гражданской авиации.

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Напомним, что взрывы в Севастополе и прозвучали в ночь с 15 на 16 января. Пророссийские источники рассказывают, что у местных жителей от взрывов трещали окна. Они призывали не паниковать и заверили, никаких попаданий не было – над Севастополем работала ПВО и сбила беспилотник.

Также в местных пабликах появилась информация о взрывах возле воинской части "Казачка" на улице Штормовой.

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