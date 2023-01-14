В местных пабликах появляется все больше фотографий. Они демонстрируют, как местные пляжи активно готовят к "курортному сезону". Правда, вместо зонтов и лежаков – окопы.

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У россиян в Крыму – паника

Как отметил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, от поселка Заозерное до села Молочное тянутся окопы. В местных телеграм-каналах как раз подчеркнули, что "усиленно готовятся к курортному сезону". Прежде говорится именно об этом участке. Соответствующая информация сопровождается фотографией. На ней можно увидеть блокпост с мешками, наполненными песком.



В Крыму готовятся к "пляжному сезону" / Фото с телеграммы

Серьезнее обороняют аэродром "Бельбек"

Напомним, что время от времени к этому аэродрому подвозят "хлопок". Опасаются оккупанты и продвижение к нему. Так что вокруг начали рыть траншеи. Но это еще не все. Начали устанавливать те самые "зубы дракона", которые больше напоминают пирамидки, чтобы водители не парковались на тротуарах.

Оккупанты готовятся защищать аэродром "Бельбек": смотрите видео

Как бы то ни было, все эти движения во временно оккупированном Крыму – идеальная демонстрация страха врага. Захватчики понимают, что им осталось еще недолго.

В Крыму создали частные военные компании

Несколькими днями ранее в Генштабе отметили, что оккупанты в Крыму решили более основательно подготовиться к освобождению полуострова. С этой целью решили создать сразу две частные военные компании – "Щит" и "Русич". Более того, к ним уже набирают бойцов.

В приоритете бывшие военнослужащие, а также представители других силовых структур. Прежде всего в ЧВК набирают офицеров. Оно и не удивительно, ведь на войне против Украины огромное количество из них, если уже не пало, то сделает это непременно.

Кстати, наемникам уже пообещали и высокую заработную плату, и относительную безопасность. Мол, они не будут участвовать в прямой войне против нашего государства.

Подчеркиваем, что украинские власти намерены не только выбить врага на позиции, которые он занимал до 24 февраля 2022 года. ВСУ планируют вернуть также полуостров Крым, который в 2014 году оккупанты аннексировали.