Поэтому, несмотря на расцветающий в разных городах россиян хлопок, в том числе и во временно оккупированном Крыму, они пытаются восхвалять свои силы ПВО. Об этом на брифинге сообщила постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева.
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"Работа" ПВО в Крыму
Доходят такие старания и до абсурда, ведь сообщения об успешной работе сил ПВО иногда появляются быстрее, чем на временно оккупированных территориях звучит сигнал воздушной тревоги. Однако скрыть правду не так просто, поэтому через короткое время становится известно, от чего именно "защитили" крымчан.
Уже через час так называемая работа ПВО, которую слышит весь населенный пункт, волшебным образом становится пожаром или взрывом газового баллона. А детонация боекомплектов становится детонацией сбитого неизвестного объекта,
– сообщила Тамила Ташева.
Однако и при явном обмане, понятном многим, говорить об этом бывает опасно. Ведь по традиции антиутопий оккупанты фотодоказательства их обмана из сети удаляют, а авторов обвиняют в дискредитации.
Хлопок в Крыму и ПВО: последние новости
- Уже с начала 2023 года во временно оккупированном Крыму взрывы слышали не раз. Оккупанты едва ли не каждый раз сообщали о работе ПВО. Так, 10 января местные слышали взрывы в нескольких районах Крыма, в том числе вблизи Симферополя. Сообщается, что в этот день над Крымом пролетело несколько "загадочных" воздушных целей, после чего раздалась серия мощных взрывов.
- Три дня перед этим, утром 7 января, громко было в Севастополе, однако снова, по словам оккупантов, работала ПВО. На этот раз она якобы сбила украинский беспилотник над Северным молом.
- Ночью 5 января в поселке Нижнегорское местные сети показали кадры со странными звуками и вспышками. Россияне традиционно заявили о работе ПВО, однако жители неохотно верят в это.