Около 12:40, 10 января над Крымом пролетело несколько "загадочных" воздушных целей, после чего раздалась серия мощных взрывов. Вражеские телеграм-каналы, как всегда, отмечают, что "работает российское ПВО". Об этом сообщает 24 Канал.