Неспокойная ночь выдалась в поселке Нижнегорское. 24 канал. Несмотря на сказки о "работе ПВО", местные жители не охотно верят в это.

Читайте также В оккупированном Крыму на мысе Фиолент – пожар: слышали звуки взрывов

В сети показали кадры со странными звуками и вспышками.

Кстати, также ночью мощный взрыв был слышен в оккупированном Мелитополе и ближайшем пригороде. Так же рассказывают, мол, сработала система ПВО.

Пожары и "хлопки" в Крыму

Вечером 4 января вспыхнул пожар на мысе Фиолент в юго-западной части полуострова. Перед этим там прогремела серия взрывов.

оккупанты утверждают, что пожар вызвал взрыв газового баллона. Дом в поселке Незабудка сгорел полностью – пожарные не успели до него даже доехать. По предварительным данным, погиб один человек.

Кроме того, 4 января на аэродроме "Бельбек" в Крыму местные слышали звуки взрывов. Пропагандисты сразу начали писать, будто работает ПВО. К слову, представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк отметил, что россияне прилагают все усилия, чтобы сохранить так называемый сухопутный коридор в Крым. Он отметил, что Украина будет наносить удары по позициям российских захватчиков на всей оккупированной территории.