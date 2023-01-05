Неспокійна ніч видалась у селищі Нижньогірське, інформує 24 канал. Попри казки про "роботу ППО", місцеві жителі не охоче вірять у це.

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У мережі показали кадри з дивними звуками та спалахами.

До речі, також вночі потужний вибух був чутний в окупованосу Мелітополі та найближчому передмісті. Так само розповідають, мовляв, спрацювала система ППО.

Пожежі та "бавовни" у Криму

Ввечері 4 січня спалахнула пожежа на мисі Фіолент, що в південно-західній частині півострова. Перед тим там прогриміла серія вибухів.

Окупанти стверджують, що пожежу спричинив вибух газового балона. Дім у селищі Незабудка згорів повністю – пожежники не встигли до нього навіть доїхати. За попередніми даними, загинула одна людина.

Крім того, 4 січня на аеродромі "Бельбек" у Криму місцеві чули звуки вибухів. Пропагандисти одразу почали писати, начебто працює ППО. До слова, представник ГУР Міноборони Андрій Черняк зазначив, що росіяни докладають усіх зусиль, аби зберегти так званий сухопутний коридор до Криму. Він зазначив, що Україна завдаватиме ударів по позиціях російських загарбників на всій окупованій території.