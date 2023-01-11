Тож попри бавовну, що розквітає у різних містах росіян, зокрема й у тимчасово окупованому Криму, вони намагаються вихваляти свої сили ППО. Про це на брифінгу повідомила постійна представниця президента в Криму Таміла Ташева.

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Доходять такі старання й до абсурду, адже повідомлення про успішну роботу сил ППО іноді з'являються швидше, ніж на тимчасово окупованих територіях звучить сигнал повітряної тривоги. Однак приховати правду не так просто, тож через короткий час стає відомо, від чого саме "захистили" кримчан.

Уже за годину так звана робота ППО, яку чує весь населений пункт, чарівним чином стає пожежею чи вибухом газового балону. А детонація боєкомплектів стає детонацією збитого невідомого об'єкту,

– повідомила Таміла Ташева.

Однак й при явному обмані, який зрозумілий багатьом, говорити про це буває небезпечно. Адже за традицію антиутопій, окупанти фотодокази їхнього обману з мережі видаляють, а авторів звинувачують у дискредитації.

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