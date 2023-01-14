У місцевих пабліках з'являється все більше світлин. Вони демонструють, як місцеві пляжі активно готують до "курортного сезону". Правда, замість парасольок і лежаків – окопи.

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У росіян у Криму – паніка

Як зазначив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, від селища Заозерне до села Молочне тягнуться окопи. У місцевих телеграм-каналах якраз підкреслили, що "посилено готуються до курортного сезону". Передовсім мовиться саме про цю ділянку. Відповідна інформація супроводжується світлиною. На ній можна побачити блокпост з мішками, наповненими піском.



У Криму готуються до "пляжного сезону" / Фото з телеграму

Серйозніше обороняють аеродром "Бельбек"

Нагадаємо, що час від часу до цього аеродрому підвозять "бавовну". Побоюються окупанти також просування до нього. Тож навколо почали рити траншеї. Але і це ще не все. Розпочали встановлювати ті самі "зуби дракона", які більше нагадують пірамідки, щоб водії не паркувалися на хідниках.

Окупанти готуються захищати аеродром "Бельбек": дивіться відео

Хай там як, усі ці рухи у тимчасово окупованому Криму – ідеальна демонстрація страху ворога. Загарбники розуміють, що їм залишилося ще недовго.

У Криму створили приватні військові компанії

Кількома днями раніше у Генштабі зауважили, що окупанти у Криму вирішили ґрунтовніше підготуватися до звільнення півострова. З цією метою вирішили створити відразу дві приватні військові компанії – "Щит" і "Русич". Ба більше, до них уже набирають бійців.

У пріоритеті колишні військовослужбовці, а також представники інших силових структур. Передовсім у ПВК набирають офіцерів. Воно й не дивно, адже на війні проти України величезна кількість з них, якщо вже не полягла, то зробить це неодмінно.

До слова, найманцям уже пообіцяли і високу заробітну плату, і відносну безпеку. Мовляв, вони не братимуть участь у безпосередній війні проти нашої держави.

Підкреслюємо, що українська влада має намір не лише вибити ворога на позиції, які він займав до 24 лютого 2022 року. ЗСУ планують повернути також півострів Крим, який у 2014 році окупанти анексували.