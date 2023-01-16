У місцевих телеграм-каналах повідомляють про гучні вибухи. Представник окупаційної влади Михайло Развожаєв зазначив, що ППО збила нібито три українських БПЛА, передає 24 Канал.
Варте уваги У Севастополі та Сімферополі дуже гучно: окупанти кажуть про ППО
У небі видніється дим
Спершу Развожаєв зазначив, що "українські дрони знову намагаються атакувати Севастополь". Проте потім уточнив, що ППО нібито збила аж три українських безпілотники у небі над Бельбеком.
У небі над Бельбеком збили повітряну ціль / Фото з соцмереж
Де розташований Бельбек: карта
Нагадаємо, що вибухи у Севастополі пролунали у ніч з 15 на 16 січня. Проросійські джерела розповідають, що у місцевих мешканців від вибухів бряжчали вікна. Вони закликали не панікувати й запевнили, жодних влучань не було – над Севастополем працювала ППО і збила безпілотник.
Також у місцевих пабліках з'явилась інформація про вибухи біля військової частини "Казачка" на вулиці Штормовій.
Що відбувається у Криму: останні новини
- 2 січня, ворожі ЗМІ повідомили про серії вибухів, які прогриміли на півострові. Загарбникам вдалось збити на території Сімферополя повітряну ціль за допомогою ППО. Згодом стало відомо про ліквідацію окупантами ще однієї цілі. Ймовірно, в обох випадках це були безпілотники.
- Росіяни копають у Криму шанці. Місцеві пабліки публікують фотодокази того, що окупанти посилюють оборону. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що шанці тягнуться від селища Заозерне до села Молочне.
- Ворог набирає військових до приватних компаній "Щит" та "Русич". Їм обіцяють багато грошей та переконують – ніхто не відправлятиме їх на фронт.
- Росія втретє намагається продати вкрадений в України Євпаторійський авіаційний ремонтний завод. Він належить Укроборонпрому.