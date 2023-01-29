За даними людей, знайомих з операцією та офіційних осіб США таємного удару завдав таки Ізраїль. Видання пояснило причину атаки.

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Хто атакував військові об'єкти Ірану

Ізраїль здійснив таємний удар безпілотника по оборонному комплексу в Ірані, оскільки США та Ізраїль шукають нові способи стримати ядерні та військові амбіції Тегерана,

– мовиться в повідомленні.

Також видання пише, що ізраїльські військові відмовилися від коментарів.

Своєю чергою офіційні особи Ірану поспішили заявити, що нібито країна запобігла спробі атаки 3 невеликих квадрокоптерів на фабрику боєприпасів у місті Ісфахан біля ділянки, що належить Іранському центру космічних досліджень. Варто зауважити, що на цей центр США наклали санкції через роботу над іранською програмою балістичних ракет.

Варто зауважити, що видання Al Arabya раніше заявило, що до обстрілу, можливо, причетні Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки.

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