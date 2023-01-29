За даними людей, знайомих з операцією та офіційних осіб США таємного удару завдав таки Ізраїль. Видання пояснило причину атаки.
До теми Вибухова ніч в Ірані: чи причетні до цього США або Ізраїль, якою була реакція України
Хто атакував військові об'єкти Ірану
Ізраїль здійснив таємний удар безпілотника по оборонному комплексу в Ірані, оскільки США та Ізраїль шукають нові способи стримати ядерні та військові амбіції Тегерана,
– мовиться в повідомленні.
Також видання пише, що ізраїльські військові відмовилися від коментарів.
Своєю чергою офіційні особи Ірану поспішили заявити, що нібито країна запобігла спробі атаки 3 невеликих квадрокоптерів на фабрику боєприпасів у місті Ісфахан біля ділянки, що належить Іранському центру космічних досліджень. Варто зауважити, що на цей центр США наклали санкції через роботу над іранською програмою балістичних ракет.
Варто зауважити, що видання Al Arabya раніше заявило, що до обстрілу, можливо, причетні Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки.
Що відомо про вибухи в Ірані
- Вибухи в Ірані пролунали в ніч проти 29 січня на декількох військових об'єктах Ірану. Тегеран заявив, що нібито їхня протиповітряна оборона збила один із безпілотників, а два інших вибухнули над складом, завдавши незначних пошкоджень даху.
- Хоча ЗМІ публікували відео, на яких було помітно, як палає завод з перероблювання нафти в промисловому районі Салімі в місті Азаршахр. Також чули вибухи на військових об'єктах у місті Хой та Карадж, що в провінції Альборз.
- Очільник іранського МЗС Хоссейн Амір-Абдоллахян назвав вибух боягузливим ударом. Заступник офіцера з питань політичної безпеки міста Ісфахан Мохаммадрез Джан Нішарі сказав, що "збитки та причини цього інциденту наразі з'ясовуються, а розслідування – триває".
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна попереджала Іран. Речник командування Повітряних сил ЗСУ заявив, що "вогняна ніч" в Ірані є наслідком політики співпраці Тегерану з Росією.