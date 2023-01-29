По данным людей, знакомых с операцией и официальных лиц США тайный удар нанес Израиль. Издание объяснило причину атаки.

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Кто атаковал военные объекты Ирана

Израиль совершил тайный удар беспилотника по оборонному комплексу в Иране, поскольку США и Израиль ищут новые способы сдержать ядерные и военные амбиции Тегерана.

– говорится в сообщении.

Также издание пишет, что израильские военные отказались от комментариев.

В свою очередь официальные лица Ирана поспешили заявить, что якобы страна предотвратила попытку атаки 3 небольших квадрокоптеров на фабрику боеприпасов в городе Исфахан у участка, принадлежащего Иранскому центру космических исследований. Следует заметить, что на этот центр США наложили санкции из-за работы над иранской программой баллистических ракет.

Следует заметить, что издание Al Arabya ранее заявило, что к обстрелу, возможно, причастны Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки.

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