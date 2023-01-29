По данным людей, знакомых с операцией и официальных лиц США тайный удар нанес Израиль. Издание объяснило причину атаки.
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Кто атаковал военные объекты Ирана
Израиль совершил тайный удар беспилотника по оборонному комплексу в Иране, поскольку США и Израиль ищут новые способы сдержать ядерные и военные амбиции Тегерана.
– говорится в сообщении.
Также издание пишет, что израильские военные отказались от комментариев.
В свою очередь официальные лица Ирана поспешили заявить, что якобы страна предотвратила попытку атаки 3 небольших квадрокоптеров на фабрику боеприпасов в городе Исфахан у участка, принадлежащего Иранскому центру космических исследований. Следует заметить, что на этот центр США наложили санкции из-за работы над иранской программой баллистических ракет.
Следует заметить, что издание Al Arabya ранее заявило, что к обстрелу, возможно, причастны Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки.
Что известно о взрывах в Иране
- Взрывы в Иране раздались в ночь на 29 января на нескольких военных объектах Ирана. Тегеран заявил, что якобы их противовоздушная оборона сбила один из беспилотников, а два других взорвались над складом, нанеся незначительные повреждения крыши.
- Хотя СМИ публиковали видео, на которых было заметно, как пылает завод по переработке нефти в промышленном районе Салими в городе Азаршахр. Также слышали взрывы на военных объектах в городе Хой и Карадж в провинции Альборз.
- Глава иранского МИД Хоссейн Амир-Абдоллахян назвал взрыв трусливым ударом. Заместитель офицера по вопросам политической безопасности города Исфахан Мохаммадрез Джан Нишари сказал, что "убытки и причины этого инцидента выясняются, а расследование – продолжается".
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина предупреждала Иран. Представитель командования Воздушных сил ВСУ заявил, что "огненная ночь" в Иране является следствием политики сотрудничества Тегерана с Россией.