У ніч на 29 січня дрони атакували одразу декілька майстерень, зокрема в Ісфахані, що належать міноборони Ірану. Згодом арабські засоби масової інформації з посиланням на власні джерела припустили, що цей інцидент відбувався не без участі США.

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Під прицілом були запаси балістичних ракет

Власне, у медіа констатували, що цей обстріл мав на меті зруйнувати підприємства, що виробляли балістичні ракети. Водночас "Аль-Хадас" з посиланням на власні джерела в США заакцентували на тому, що в ударі брали участь американські ВПС та військові ще однієї країна. Попередньо, йдеться зовсім не про Ізраїль, як міг багато хто подумати.

"Україна попереджала Іран"

Через деякий час після того, як стався цей інцидент, заступник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував те, що сталося. Звісно, що деталей всіх деталей цієї справи він не розкрив, проте зауважив, що наша держава попереджала Тегеран про наслідки допомоги Росії. З його слів зрозуміло, що перебіг подій є досить логічним та Іро отримав те, на що заслуговує, адже надавав Москві озброєння.

Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам.

Паніка в Рф: нескінченна мобілізація, ПРО в Москві, окопи на відстані 1000 км, підготовка бомбосховищ.

Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка.

ж попереджала. pic.twitter.com/qaWefz19uS — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 29, 2023

Зверніть увагу! Поки зарано стверджувати, що до атаки на Іран причетні українські чи американські військові. Слід очікувати офіційних повідомлень від влади.

Реакція Тегерану та Повітряних сил на цей інцидент