У ніч на 29 січня дрони атакували одразу декілька майстерень, зокрема в Ісфахані, що належать міноборони Ірану. Згодом арабські засоби масової інформації з посиланням на власні джерела припустили, що цей інцидент відбувався не без участі США.
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Під прицілом були запаси балістичних ракет
Власне, у медіа констатували, що цей обстріл мав на меті зруйнувати підприємства, що виробляли балістичні ракети. Водночас "Аль-Хадас" з посиланням на власні джерела в США заакцентували на тому, що в ударі брали участь американські ВПС та військові ще однієї країна. Попередньо, йдеться зовсім не про Ізраїль, як міг багато хто подумати.
"Україна попереджала Іран"
Через деякий час після того, як стався цей інцидент, заступник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував те, що сталося. Звісно, що деталей всіх деталей цієї справи він не розкрив, проте зауважив, що наша держава попереджала Тегеран про наслідки допомоги Росії. З його слів зрозуміло, що перебіг подій є досить логічним та Іро отримав те, на що заслуговує, адже надавав Москві озброєння.
Реакція Тегерану та Повітряних сил на цей інцидент
- У міноборони Ірану підтвердили обстріли, однак зазначили, що буцімто ця атака не спричинила серйозної шкоди. Як повідомляє влада країни, під час удару постраждав всього дах однієї з майстерень.
- Окрім того, спікер Повітряних сил Юрій Ігнат констатував, що події в Ірані – це наслідки підтримки Росії. Хоча й деталей він, звісно, не озвучив, адже він не має повноважень коментувати вибухи в інших країнах.