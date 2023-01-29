У ніч на 29 січня на території Ірану, який допомагає Росії вести війну проти України, було неспокійно. Однак у міноборони країни відмовляються визнавати, що дрони завдали чималої шкоди.

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Постраждалих буцімто немає

Зауважмо, що цей інцидент стався у місті Ісфахана, де розташований один з військових об'єктів країни. У Тегерані зазначають, що начебто постраждалих людей внаслідок цієї атаки немає.

Один із комплексів майстерень міноборони Ірану був безрезультатно атакований дронами. Один з БпЛА збила протиповітряна оборона. Ще два літальні апарати були спіймані та підірвані,

– пишуть у відомстві.

Водночас наприкінці заяви все ж йдеться про те, що дах підприємства був трохи пошкоджений внаслідок обстрілу, проте "не критично". Власне, майстерня продовжує працювати, як це було до того, адже "владі вдалось швидко та ефективно ліквідувати наслідки атаки".

Окрім того, мережею поширюються кадри, на яких видно "незначні пошкодження" однієї з майстерень міноборони Ірану в Ісфахані.

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