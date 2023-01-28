Про це 24 Каналу розповів експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса. Він наголосив, якщо Захід запропонує Ірану вигідні умови, той відмовиться від співпраці з Росією.

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Куса вважає російсько-іранське партнерство радше ситуативним, ніж стратегічним. Країни співпрацюють, бо їм це вигідно зараз, якщо обставини зміняться, Ірану буде нецікаво розвивати це партнерство. Так було до війни в Україні, зауважив мовець.

Співпраця проти США

Експерт переконаний, що така співпраця зумовлена ще і зовнішньою політикою США. Іран не отримавши ядерну угоду зі Сполученими Штатами Америки, ймовірно, вирішив, що єдиним варіантом для нього лишається – налагоджувати взаємодію із противниками США: Китаєм та Росією.

Знаючи, що росіянам зараз необхідна зброя, Іран вибиває з неї поступки для себе: технології, виробництво зброї, ядерні технології, поступки в торгівлі сільськогосподарською продукцією тощо,

– додав Куса.

Якщо зовнішні обставини зміняться, припустив Куса, Іран вирішить, що в нього є реальна можливість розвивати стосунки із західними ринками, йому це буде набагато цікавіше.

Куса про взаємодію Росії та Ірану

Чи отримає Росія балістичні ракети від Ірану

За словами експерта, існує ризик, що Іран передасть Росії балістичні ракети.

Якщо цього не відбулося досі, отже між Іраном і країнами заходу відбуваються торги. Європейці зараз намагаються відмовити Іран постачати балістичні ракети до Росії, акцентував Куса. Натомість росіяни в Тегерані активно лобіюють передачу цього озброєння.

Цим вони прив’яжуть Іран до себе ще міцніше. Росії вигідно, щоб Іран опинявся під ще більшими санкціями, бо вони розуміють, що більше санкцій запроваджено проти Ірану, тим вужчим є коридор його можливостей. Тому в Ірану не залишатиметься іншого вибору, як далі розвивати стосунки з Росією,

– додав Куса.

За словами експерта, розбіжності щодо цього рішення існують і всередині країни. Серед іранських еліт точаться суперечки щодо подальшої співпраці з Росією. Адже Росія має неоднозначну репутацію як серед пересічних іранців, так і серед окремих іранських політичних груп.

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