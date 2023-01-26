Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Пастернак. За його словами, є велике сподівання, що це таки виявилася інформаційно-психологічна спеціальна операція (ІПСО).

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Чому це могли не бути іранські балістичні ракети

Як наголосив Пастернак, якби Іран передав балістичні ракети до Росії, то вже були б впевнені заяви від представників західної розвідки. Адже вони ретельно за цим стежать.

Також нещодавно МЗС Ірану вийшло із заявою щодо підтримки територіальної цілісності України. Це було досить несподівано і змусило деяких аналітиків вважати, що співпраця між Тегераном та Москвою стала на паузу. Однак паралельно були повідомлення про передачу літаків від Росії до Ірану.

Це могло відбутися в межах таємних домовленостей. Пам'ятаєте, що Патрушев літав в Іран, а до цього Путін зустрічався з тамтешніми високопосадовцями. Тому важко поки говорити про те, що в Ірану були можливості закрити цю "оду" з приводу балістичних ракет,

– зазначив Пастернак.

Навіщо російські групи поширюють цю інформацію

Як припустив Пастернак, завдання російських пабліків – продемонструвати місцевим жителям, що в світі є так звана "коаліція" з Росією, яка бореться проти Заходу. Тому вони поширюють часто неправдиві дані про співпрацю з КНДР, Китаєм, Іраном тощо.

Другий момент – російські пабліки останнім часом стали точкою входу суперечливої інформації в український інформаційний простір. Це йде в комплексі, що Україна нібито зараз не може збивати балістичні ракети. Тобто формує масовий страх, панічні настрої, тривоги, стресові розлади,

– підкреслив Пастернак.

Він згадав, як під час першого масованого ракетного удару 10 жовтня росіяни вкинули в український інформаційний простір інформацію про ймовірний наступ з Білорусі. Це була спроба серйозно залякати українців. А люди під час тривожності схильні більше критикувати владу, зневірюватися і ще більше споживати різної "сумнівної" інформації.

Ми витримаємо. Якщо це дійсно іранські балістичні ракети, то в нас скоро будуть системи Patriot. Близько 4 батарей. Вони здатні збивати балістичні ракети. Нічого страшнішого в Росії за ядерну зброю більше немає,

– розповів Пастернак.

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