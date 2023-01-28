Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Украинского института будущего Илия Куса. Он подчеркнул, если Запад предложит Ирану выгодные условия, тот откажется от сотрудничества с Россией.

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Куса считает российско-иранское партнерство скорее ситуативным, чем стратегическим. Страны сотрудничают, потому что им выгодно сейчас, если обстоятельства изменятся, Ирану будет неинтересно развивать это партнерство. Так было до войны в Украине, заметил говорящий.

Сотрудничество против США

Эксперт убежден, что такое сотрудничество обусловлено еще и внешней политикой США. Иран, не получив ядерного соглашения с Соединенными Штатами Америки, предположительно решил, что единственным вариантом для него остается – налаживать взаимодействие с противниками США: Китаем и Россией.

Зная, что россиянам сейчас необходимо оружие, Иран выбивает из него уступки для себя: технологии, производство оружия, ядерные технологии, уступки в торговле сельскохозяйственной продукцией и т.д.

– добавил Куса.

Если внешние обстоятельства изменятся, предположил Куса, Иран решит, что у него есть реальная возможность развивать отношения с западными рынками, это будет намного интереснее.

Куса о взаимодействии России и Ирана

Получит ли Россия баллистические ракеты от Ирана

По словам эксперта, существует риск, что Иран передаст России баллистические ракеты.

Если этого не произошло до сих пор, значит, между Ираном и странами Запада проходят торги. Европейцы сейчас пытаются отказать Иран поставлять баллистические ракеты в Россию, акцентировал Куса. Россияне в Тегеране активно лоббируют передачу этого вооружения.

Этим они привяжут Иран к себе еще крепче. России выгодно, чтобы Иран оказывался под еще большими санкциями, потому что они понимают, что больше санкций введено против Ирана, тем уже коридор его возможностей. Поэтому у Ирана не будет оставаться другого выбора, как дальше развивать отношения с Россией,

– добавил Куса.

По словам эксперта, разногласия по этому решению существуют и внутри страны. Среди иранских элит ведутся споры о дальнейшем сотрудничестве с Россией. Ведь у России есть неоднозначная репутация как среди рядовых иранцев, так и среди отдельных иранских политических групп.

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