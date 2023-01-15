Самолеты прибудут в Иран в марте
Об этом заявил член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского совета Шахриар Гейдари. Отметим, что "начало следующего года" в Иране наступит уже в марте 2023 года, ведь по персидскому календарю, по которому живут в этой стране, Новый год наступает в ночь с 21 на 22 марта.
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Отметим, что заказало это государство, регулярно поставляющее России свои беспилотники, также ракеты и вертолеты.
Мы заказали у России также ракеты и вертолеты, и большинство этого оружия в скором времени поступит в страну,
– заявил политик.
А что же взамен
Россия, конечно, не "по доброте душевной" предоставляет все это вооружение Ирану. Эти две страны-террористы работают на взаимовыгодных условиях. Поэтому, вероятно, украинцам следует ожидать в своем небе не только новых "мопедов", но и ракет.
Более того, учитывая такие быстрые поставки, не исключительно, что это иранское вооружение уже может находиться в России.
Взаимодействие стран-террористов
- Иран наладил производство и поставку дронов-камикадзе России, которыми она атакует Украину. Террористические акты совершаются почти по всей территории Украины, но поскольку эти дроны не слишком высокого качества, украинская ПВО научилась сбивать более 90% "Шахидов".
- Сначала Иран опровергал информацию о поставках дронов России, однако в ноябре 2022 года таки признал сотрудничество и заявил, что сделал это якобы до 24 февраля 2022 года.
- Кроме дронов-камикадзе, Иран может поставлять России баллистические ракеты, что станет усилением эскалации войны.