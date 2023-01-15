Самолеты прибудут в Иран в марте

Об этом заявил член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского совета Шахриар Гейдари. Отметим, что "начало следующего года" в Иране наступит уже в марте 2023 года, ведь по персидскому календарю, по которому живут в этой стране, Новый год наступает в ночь с 21 на 22 марта.

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Отметим, что заказало это государство, регулярно поставляющее России свои беспилотники, также ракеты и вертолеты.

Мы заказали у России также ракеты и вертолеты, и большинство этого оружия в скором времени поступит в страну,

– заявил политик.

А что же взамен

Россия, конечно, не "по доброте душевной" предоставляет все это вооружение Ирану. Эти две страны-террористы работают на взаимовыгодных условиях. Поэтому, вероятно, украинцам следует ожидать в своем небе не только новых "мопедов", но и ракет.

Более того, учитывая такие быстрые поставки, не исключительно, что это иранское вооружение уже может находиться в России.

Взаимодействие стран-террористов