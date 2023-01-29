В ночь на 29 января на территории Ирана, которій помогает России вести войну против Украины, было неспокойно. Однако в минобороны страны отказываются признавать, что дроны нанесли немалый ущерб.
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Пострадавших якобы нет
Заметим, что этот инцидент произошел в городе Исфахане, где расположен один из военных объектов страны. В Тегеране отмечают, что якобы пострадавших людей в результате этой атаки нет.
Один из комплексов мастерских минобороны Ирана был безрезультатно атакован дронами. Один из БпЛА сбила противовоздушная оборона. Еще два летательных аппарата были пойманы и взорваны,
– пишут в ведомстве.
В то же время, в конце заявления все же речь идет о том, что крыша предприятия была немного повреждена в результате обстрела, однако "не критично". Собственно, мастерская продолжает работать, как это было до того, ведь "властям удалось быстро и эффективно ликвидировать последствия атаки".
Кроме того, по сети распространяются кадры, на которых видны "незначительные повреждения" одной из мастерских минобороны Ирана в Исфахане.
Иран атаковали дроны: смотрите нарезку видео с места инцидента из соцсетей
Иран продолжает помогать России вести войну
- Следует отметить, что масштабный пожар вспыхнул также на заводе по переработке нефти в промышленном районе Салими в городе Азаршахр.
- Такие инциденты, очевидно, являются прямым или побочным следствием того, что последние месяцы оборонная промышленность Ирана работает ради того, чтобы помогать Кремлю совершать геноцид в Украине.
- Заметим, что пока нет официальных данных о том, кто и с какой целью атаковал беспилотниками военные объекты Ирана, однако определенные выводы все же можно сделать. И они касаются того, что Тегеран наконец-то догнала карма.
- В то же время эксперт Украинского института будущего Илия Куса отметил, что Запад предложит Ирану выгодные условия, чтобы тот отказался от сотрудничества с Россией.