В ночь на 29 января на территории Ирана, которій помогает России вести войну против Украины, было неспокойно. Однако в минобороны страны отказываются признавать, что дроны нанесли немалый ущерб.

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Пострадавших якобы нет

Заметим, что этот инцидент произошел в городе Исфахане, где расположен один из военных объектов страны. В Тегеране отмечают, что якобы пострадавших людей в результате этой атаки нет.

Один из комплексов мастерских минобороны Ирана был безрезультатно атакован дронами. Один из БпЛА сбила противовоздушная оборона. Еще два летательных аппарата были пойманы и взорваны,

– пишут в ведомстве.

В то же время, в конце заявления все же речь идет о том, что крыша предприятия была немного повреждена в результате обстрела, однако "не критично". Собственно, мастерская продолжает работать, как это было до того, ведь "властям удалось быстро и эффективно ликвидировать последствия атаки".

Кроме того, по сети распространяются кадры, на которых видны "незначительные повреждения" одной из мастерских минобороны Ирана в Исфахане.

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Иран продолжает помогать России вести войну