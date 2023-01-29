Какая ситуация на фронте, в тылу и на дипломатическом уровне читайте в материале 24 Канала.

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04:37 Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в город привезли второй лагерь мобилизованных. По его словам, местным они признаются, что не хотят идти воевать. Единственное, к чему они стремятся, – зарабатывать деньги.

02:55 Взрывами в Исфахане все не обошлось. В Иране в эту ночь была стрельба, беспорядки. Более того, даже землетрясение. В этом материале мы рассказали, что же произошло в стране в ночь на 29 января.

02:05 На Хмельнитчине отключения света могут стать длиннее. Энергетики отмечают, что максимальная продолжительность перерыва в подаче электроснабжения не превышает 6 часов. Кроме того, потребителей области разделили на 6 групп.

00:55 Между тем, на военных объектах в Иране также прогремели мощные взрывы. Известно, что страну атаковали дронами. Первоначально было громко в городе Исфахан. По имеющейся информации, БПЛА атаковали один из центров производства боеприпасов при Минобороны страны.

00:24 Стало известно, что Иловайск посетил вечерний "хлопок". Как сообщали в местных телеграм-каналах, недалеко от железной дороги раздавались мощные взрывы. РосСМИ традиционно рассказывали, что "потерь нет", как и причин для паники. В то же время отмечали, что ВСУ якобы выпустили 7 ракет из РСЗО HIMARS.