У ніч на 29 у місті Ісфахана дрони атакували одне з підприємств, що належить міністерству оборони Ірану. Радник глави ОП Михайло Подоляк лаконічно констатував, що "Україна попереджала Тегеран", хоча й деталей цього інциденту не озвучив.
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Перебіг подій дуже логічний
За словами Подоляка, розплачуватись за цю війну будуть і безпосередні її учасники, і ті, хто сприяє конфлікту. Власне, йдеться про Росію, яка розв'язала війну на наших територіях, та Іран, що допомагає їй у цьому, постачаючи озброєння.
Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам. Паніка в Росії: нескінченна мобілізація, ППО в Москві, окопи на відстані 1000 кілометрів, підготовка бомбосховищ. Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтоперероблювання,
– написав представник ОП.
Окрім того, він опублікував скриншот повідомлення у твітері за 24 грудня 2022 року. У ньому йдеться про те, що Іран планує збільшити обсяги зброї, аби надавати її Росії, ігноруючи міжнародні санкції.
Україна попереджала Іран про наслідки допомоги Росії / Скриншот з твітера
Важливо відмовитись від концепції "непрацюючі санкції", "недіючі резолюції ООН", а перейти до більш руйнівних інструментів – знищення виробництв та арешти постачальників,
– йдеться у повідомленні Подоляка за грудень.
Реакція міноборони Ірану на цей інцидент
- Зазначимо, що масштабна пожежа, окрім як у місті Ісфахана, також спалахнула на заводі з перероблювання нафти в промисловому районі Салімі в місті Азаршахр.
- Згодом у Тегерані на офіційному рівні відреагували на цей інцидент. Власне. у Міноборони зазначили, що цей обстріл був невдалий, адже внаслідок нього постраждав лише дах однієї з майстерень.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат також прокоментував цю атаку. Він констатував, що події в Ірані – це наслідки того, що він допомагає Росії. Однак спікер відмовився розповідати більше, оскільки вибухи в інших країнах – це не його сфера компетенції.