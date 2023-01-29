В ночь на 29 в городе Исфахан дроны атаковали одно из предприятий, принадлежащее министерству обороны Ирана. Советник главы ОП Михаил Подоляк лаконично констатировал, что "Украина предупреждала Тегеран", хоть и деталей этого инцидента не озвучил.

Читайте также Атака дронов в Иране, Королевская сложила мандат депутата: хронология 340 дня войны

Течение событий очень логично

По словам Подоляка, расплачиваться за эту войну будут и непосредственные ее участники, и те, кто способствует конфликту. Собственно, речь идет о России, которая развязала войну на наших территориях, и об Иране, который помогает ей в этом, снабжая вооружением.

Логика войны неумолима и убийственна. И выставляет жесткие счета авторам и соучастникам. Паника в России: нескончаемая мобилизация, ППО в Москве, окопы на расстоянии 1000 километров, подготовка бомбоубежищ. Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка,

– написал представитель ОП.

Кроме того, он опубликовал скриншот сообщения в твиттере за 24 декабря 2022 года. В нем говорится, что Иран планирует увеличить объемы оружия, чтобы предоставлять его России, игнорируя международные санкции.



Украина предупреждала Иран о последствиях помощи России / Скриншот из твиттера

Важно отказаться от концепции "неработающие санкции", "недействующие резолюции ООН", а перейти к более разрушительным инструментам – уничтожению производств и арестам поставщиков,

– говорится в сообщении Подоляка за декабрь.

Реакция минобороны Ирана на этот инцидент