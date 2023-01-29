Своим мнением по поводу таких событий поделился в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, пишет 24 Канал. Однако он сразу подчеркнул, что не может комментировать события в международном секторе, особенно информацию о взрывах.
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События в Иране – последствия политики
Так что именно могло стать причиной взрывов в городах Ирана, Юрий Игнат не сообщил. Однако он предположил, что происходящее в стране можно назвать последствиями их политики. В частности, речь идет и о сотрудничестве со страной-террористкой Россией.
Возможно, они будут по-другому направлять свою поддержку странам-террористам и не помогать России совершать свои преступления.
– поделился мыслями Юрий Игнат.
Сотрудничество России и Ирана
Уже давно не секрет, что эти два государства сотрудничают. В частности, именно иранскими "Шахидами" Россия терроризирует украинские города.
Как сообщил представитель командования Воздушных сил, вооружение в России в дефиците, а потому она хочет получить его от Ирана. Речь, в частности, о баллистических ракетах и ударных беспилотниках.
Взамен и у Ирана есть свои интересы от такого сотрудничества, ведь, по словам Юрия Игната, у него тоже есть враги в регионе.
Поэтому будем надеяться, что эта страна изменит вектор свой политический на более цивилизованный,
– подчеркнул Юрий Игнат.
Взрывы в Иране: коротко
- Первый взрыв в ночь на 29 января прогремел в иранском городе Исфахан, где беспилотники атаковали один из центров производства боеприпасов Минобороны страны.
- Почти одновременно масштабный пожар разразился на заводе по переработке нефти в промышленном районе Салими в городе Азаршахр.
- Слышали взрывы также на северо-западе Ирана, в городе Хой, и на военных базах в Хамадане и Карадже.