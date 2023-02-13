Местные СМИ и телеграм-каналы сообщают, что чрезвычайная ситуация произошла в районе города Мышкин и села Рыпы. После того как там раздался мощный взрыв, начался серьезный пожар, пишет 24 канал.

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Что известно о взрыве

По данным местных СМИ, причиной аварии стала утечка на участке газопровода в районе села Еремейцево. Разрыв произошел в соединении его береговой и подводной части.

Прибывшие укрощать огонь спасатели заметили, что на месте вызова был разрыв газопровода диаметром примерно один метр. Также к этому времени горение остановилось.

Столб пламени к небесам

Как рассказали местные жители, красное зарево пожара было настолько сильным, что его видели вдали от места аварии.

Также в местных каналах информации подчеркнули, что по состоянию на 20:30 официальной информации от местных властей о происшествии не было. Также спасателям не поступали данные о пострадавших.