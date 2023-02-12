В местных телеграмм-каналах пишут, что по состоянию на данный момент пожар продолжается, а о причинах не сообщается.

Внимание Карма в действии: в Белгородской области беспилотники атаковали "инфраструктурный объект"

Одна из строящихся башен загорелась в деловом центре "Москва-Сити" на площади 100 квадратных метров,

– сообщили в экстренных службах СМИ.

Отмечают, что загорелись строительные материалы. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

"Очевидцы сообщают о задымлении в небоскребе Grand Tower, строящемся на территории делового центра. На строительстве небоскреба горит утеплитель, площадь пожара – 50 квадратных метров", – пишут в телеграмм-каналах.