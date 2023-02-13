Пожар произошел утром 13 февраля. Предварительно, пострадавших или жертв нет. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
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В России снова произошел пожар на газопроводе
Так, в Нюксенском районе Вологодской области загорелся газопровод. Как рассказали спасатели, наблюдалось факельное горение. В результате участок перекрыли и локализовали горение.
По данным МЧС, пострадавших в результате пожара нет.
Глава Нюксенского района Игорь Чугреев отметил, что пожар произошел на участке газопровода Ухта – Торжок. Этот газопровод транзитный, в Вологодской области к нему нет подключений. В настоящее время транспортировку газа перебросили на резервную нить.
Мощные пожары в России: последние новости
- В России продолжают пылать промышленные объекты. Недавно в Новошахтинском в Ростовской области загорелся нефтеперерабатывающий завод.
- 12 февраля в российской столице произошел пожар – загорелось здание в международном деловом центре Moscow Towers.
- В Новосибирске произошел взрыв газа, в результате чего вспыхнул масштабный пожар. Конечно, спасателям удалось спустя некоторое время потушить пламя, однако оно уничтожило часть жилого дома.
- В ночь на 4 февраля на одном из промышленных объектов Белгородской области произошел "хлопок", в результате которого вспыхнул мощный пожар. Это событие, вероятно, еще сильнее нарушит логистику оккупантов.
- Так, огонь перекинулся на цистерны, пожар долго не могли потушить. Известно, что на предприятии, где размещена нефтебаза, производятся металлоконструкции, которые российские захватчики используют в Украине.
- По словам губернатора, пожар нанес "серьезный ущерб".