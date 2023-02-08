Пожар вспыхнул утром 8 февраля. Об этом пишут российские СМИ. 24 Канал.

Интересно В российском Кстово горит нефтеперерабатывающий завод

Последствия пожара

По предварительным данным, огонь возник на предприятии "Ресурс". Загорелся нефтеперерабатывающий завод этого предприятия. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

Огонь локализовали и пожар почти ликвидирован. Точные последствия происшествия пока неизвестны.

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Предыдущие пожары в России

7 февраля в Нижегородской области горел нефтеперерабатывающий завод на Центральном шоссе. По предварительным данным, загорелась установка с бензином. Информации о пострадавших пока нет. Интересно, что завод принадлежит "Лукойлу". Установленная мощность предприятия по переработке нефти составляет 17 миллионов тонн в год.

В ночь на 4 февраля горел нефтеперерабатывающий завод в Белгородской области. Огонь опрокинулся на цистерны. Местные жители сообщали о взрывах, предшествовавших пожару и возмущавшихся, где их "одобренное ПВО". Кроме того, в сети утверждают, что сам завод, на территорию которого попали снаряды, производил металлоконструкции для строительства моста через Керченский пролив.