Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на прокуратуру. Российские силовики пока молчат о причинах возгорания.
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В то же время в социальных сетях уже появилось видео с места происшествия, снятое очевидцами. На кадрах видно, что на территории нефтеперерабатывающего завода есть ячейка открытого пламени, над ним поднимается дым.
Сообщается, что предварительно загорелась установка с бензином. Информации о пострадавших пока нет.
Пожар на российском нефтеперерабатывающем заводе: смотрите видео
Российские нефтебазы загораются как спички
- В российском городе Борисовка, расположенном в Белгородской области, ночь на 4 февраля оказалась неспокойной. Все потому, что туда посетил Хлопок, который любит играть на складах и нефтебазах кафиров. Как пишут российские СМИ, там ночью вспыхнула нефтебаза, огонь опрокинулся на цистерны.
- В России 23 января прогремел мощный взрыв. В этот раз на металлургическом заводе компании "Молирен". В российских экстренных службах утверждают, что причиной взрыва вроде бы стала алюминиевая пыль. По предварительным данным, к чрезвычайной ситуации привело "нарушение технологического процесса".
- Также в конце января в белорусском Мозыре произошел пожар на крупном нефтеперерабатывающем заводе. Причины возгорания пока не известны. Местные спасатели потушили пожар и провели работы по охлаждению и защите технологических конструкций. Якобы никто не пострадал.