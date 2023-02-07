Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на прокуратуру. Російські силовики наразі мовчать про причини займання.

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Водночас у соціальних мережах уже з'явилося відео з місця події, зняте очевидцями. На кадрах видно, що на території нафтопереробного заводу є осередок відкритого полум'я, над ним піднімається дим.

Повідомляється, що попередньо загорілась установка з бензином. Інформації про постраждалих наразі немає.

Довідка. Відомо, що НПЗ належить "Лукойлу". Встановлена потужність підприємства з перероблення нафти становить 17 мільйонів тонн на рік.

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