Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на прокуратуру. Російські силовики наразі мовчать про причини займання.
Важливо Пожежу під Бєлгородом досі не загасили: жовтий рівень терористичної загрози став безстроковим
Водночас у соціальних мережах уже з'явилося відео з місця події, зняте очевидцями. На кадрах видно, що на території нафтопереробного заводу є осередок відкритого полум'я, над ним піднімається дим.
Повідомляється, що попередньо загорілась установка з бензином. Інформації про постраждалих наразі немає.
Пожежа на російському нафтопереробному заводі: дивіться відео
Російські нафтобази спалахують мов сірники
- У російському місті Борисовка, що у Бєлгородській області, ніч проти 4 лютого виявилася неспокійною. Все через те, що туди завітало Бавовнятко, яке любить бавитися на складах та нафтобазах окупантів. Як пишуть російські ЗМІ, там вночі спалахнула нафтобаза, вогонь перекинувся на цистерни.
- У Росії 23 січня прогримів потужний вибух. Цього разу на металургійному заводі компанії "Молірен". У російських екстрених службах стверджують, що причиною вибуху начебто став алюмінієвий пил. За попередніми даними, до надзвичайної ситуації призвело "порушення технологічного процесу".
- Також наприкінці січня у білоруському Мозирі сталася пожежа на великому нафтопереробному заводі. Причини займання поки невідомі. Місцеві рятувальники загасили пожежу та провели роботи з охолодження і захисту технологічних конструкцій. Нібито ніхто не постраждав.