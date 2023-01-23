Пожежа сталася вночі 23 січня. Про це повідомляють провладні білоруські ЗМІ, пише 24 Канал.

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Що відомо про пожежу на Мозирському НПЗ

За даними ЗМІ, на лінію 101 повідомили про вихід водневмісного газу і дизельної фракції з подальшим факельним горінням на секції-200 комбінованої установки гідрокрекінгу важких нафтових залишків.

Установка начебто не була введена в експлуатацію. Вона перебуває на стадії пусконалагоджувальних робіт.

Місцеві рятувальники загасили пожежу та провели роботи з охолодження і захисту технологічних конструкцій. Нібито ніхто не постраждав. Технологічний процес підприємства не порушено. Наразі встановлюються причина пожежі та завдані збитки.

До речі, Мозирський НПЗ – один з двох великих нафтопереробних підприємств Білорусі.

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