Пожежа сталася вночі 23 січня. Про це повідомляють провладні білоруські ЗМІ, пише 24 Канал.
Читайте також Прийняла пожежну естафету від Росії: у Білорусі загорівся резервуар з нафтопродуктами
Що відомо про пожежу на Мозирському НПЗ
За даними ЗМІ, на лінію 101 повідомили про вихід водневмісного газу і дизельної фракції з подальшим факельним горінням на секції-200 комбінованої установки гідрокрекінгу важких нафтових залишків.
Установка начебто не була введена в експлуатацію. Вона перебуває на стадії пусконалагоджувальних робіт.
Місцеві рятувальники загасили пожежу та провели роботи з охолодження і захисту технологічних конструкцій. Нібито ніхто не постраждав. Технологічний процес підприємства не порушено. Наразі встановлюються причина пожежі та завдані збитки.
Зверніть увагу У ДПСУ прокоментували ймовірність білоруського вторгнення наприкінці 2023 року
Раніше горів і "Нафтан": що відомо
- Зауважимо, що наприкінці минулого року горів ще один великий нафтопереробний завод Білорусі.
- Пожежа на території "Нафтану" виникла зранку 25 грудня.
- Вже традиційно начебто минулося без постраждалих.
- Робота установки, призначеної для первинного фракціонування нафти, та технологічний процес не порушені. Причину займання та збитків буде визначено об'єктовою комісією підприємства