Про займання нафтопродуктів на території нафтопереробного підприємства "Нафтан" повідомили білоруські рятувальники, пише 24 канал. Унаслідок пожежі нібито ніхто не постраждав.

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Причини займання встановлюють

Повідомляється, що робота установки, призначеної для первинного фракціонування нафти, та технологічний процес не порушені. Причину займання та збитків буде визначено об'єктовою комісією підприємства.

У повідомленні йдеться, що рятувальники ліквідували займання.

У Росії день пожеж