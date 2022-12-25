Про займання нафтопродуктів на території нафтопереробного підприємства "Нафтан" повідомили білоруські рятувальники, пише 24 канал. Унаслідок пожежі нібито ніхто не постраждав.
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Причини займання встановлюють
Повідомляється, що робота установки, призначеної для первинного фракціонування нафти, та технологічний процес не порушені. Причину займання та збитків буде визначено об'єктовою комісією підприємства.
У повідомленні йдеться, що рятувальники ліквідували займання.
У Росії день пожеж
- У неділю, 25 грудня, неспокійно в Росії, де від ранку сталося відразу декілька пожеж і навіть була "бавовна". Спершу "бавовна" завітала до двох важливих об'єктів.
- Перші вибухи прогриміли на аеродромі "Халіно". Неспокійно там було близько 3 години ночі. Згодом місцеві повідомили про повторні вибухи. Ймовірно, що "бавовна" завітала на місцевий залізничний вокзал.
- Крім того, в ніч на 25 грудня спалахнув нічний клуб у Владивостоці. Пожежна тривога не спрацювала, а також ніхто навіть не думав евакуйовувати людей.
- Врешті-решт, зранку у станиці Тбіліській Краснодарського краю загорівся місцевий торговельний центр. Площа пожежі склала понад тисячу кілометрів квадратних.