О возгорании нефтепродуктов на территории нефтеперерабатывающего предприятия "Нафтан" сообщили белорусские спасатели, пишет 24 канал. В результате пожара якобы никто не пострадал.

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Причины возгорания устанавливают

Сообщается, что работа установки, предназначенной для первичного фракционирования нефти и технологический процесс не нарушены. Причина возгорания и ущерба будет определена объектовой комиссией предприятия.

В сообщении говорится, что спасатели ликвидировали возгорание.

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