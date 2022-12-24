Как сообщают российские телеграм-каналы, в Мурманске тушат пожар на базе снабжения "Фактор". Предприятие занимается поставкой спецодежды и средств индивидуальной защиты, передает 24 канал.

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Какие обстоятельства пожара

Отмечают, что площадь возгорания распространилась на 500 квадратных метров. С места пожара вывезли пять газовых баллонов.

Следует добавить, что на складе предприятия хранятся в большом количестве лакокрасочные материалы. Они усложняют задачу пожарным.

На месте работают пожарные, возгорание уже локализовали. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

В Мурманске горит "Фактор" / Фото российские телеграм-каналы

Пожар охватил площадь 500 квадратных метров: смотрите видео

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