Як повідомляють російські телеграм-канали, у Мурманську гасять пожежу на базі постачання "Фактор". Підприємство займається постачанням спецодягу та засобів індивідуального захисту, передає 24 канал.

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Які обставини пожежі

Зазначають, що площа загоряння поширилась на 500 метрів квадратних. З місця пожежі вивезли п'ять газових балонів.

Варто додати, що на складі підприємства зберігаються у великій кількості лакофарбові матеріали. Вони ускладнюють завдання пожежникам.

На місці працюють пожежники, загоряння вже локалізували. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає.

У Мурманську горить "Фактор" / Фото російських телеграм-каналів

Пожежа охопила площу 500 метрів квадратних: дивіться відео

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