На Кубани вспыхнул ТЦ
Местные спасательные службы и телеграм-каналы сообщили, что возгорание произошло на втором этаже, в магазине одежды.
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По данным спасателей, площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. Информация о случившемся поступила в 8:15.
Пожар вспыхнул на 2-м этаже ТЦ / Фото телеграм-каналы
Масштабы пожара
Всего к ликвидации пожара привлекали 63 человека и 18 единиц техники. Отмечают, что пострадавших нет и никого эвакуировать не пришлось.
Пожар ликвидировали более 60 спасателей / Фото российские ведомства
Пожар в ТЦ на Кубани: видео
Флешмоб продолжил Мурманск
К слову, в Мурманске загорелась база оснащения военных, где хранилась военная форма и средства индивидуальной защиты.
Пожар в Мурманске / Фото росСМИ