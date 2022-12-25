На Кубані спалахнув ТЦ
Місцеві рятувальні служби та телеграм-канали повідомили, що загоряння сталося на другому поверсі, у магазині одягу.
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За даними рятувальників, площа пожежі досягла тисячі квадратних метрів. Інформація про подію надійшла о 8:15.
Пожежа спалахнула на 2-му поверсі ТЦ / Фото телеграм-канали
Масштаби пожежі
Всього до ліквідації пожежі залучали 63 особи та 18 одиниць техніки. Зазначають, що постраждалих немає і, мовляв, нікого евакуювати не довелося.
Пожежу ліквідовували понад 60 рятувальників / Фото російські відомства
Пожежа в ТЦ на Кубані: відео
Флешмоб продовжив Мурманськ
До слова, у Мурманську загорілась база оснащення військових, де зберігалася військова форма та засоби індивідуального захисту.
Пожежа у Мурманську / Фото росЗМІ