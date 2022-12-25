Інцидент стався у закладі Unique. Росіяни зібралися там, щоб повеселитися, однак щось пішло не так. Раптом біля сцени спалахнуло полум'я. Деталі розповіли росЗМІ, інформує 24 канал.

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Вогонь охопив майже всю стелю. Пожежна тривога не спрацювала. Окрім того, ніхто навіть не думав евакуйовувати людей. Очевидці у мережі розбідкалися, що під час пожежі працював лише один вихід. Там зібрався цілий натовп.

Традиційно для Росії "немає постраждалих". Що ж, субота для росіян у Unique явно не вдалася.

У Кемерово згорів нелегальний будинок для літніх

Увечері 23 грудня пожежа спалахнула у нелегальному будинку для літніх у Кемерово. Про жодну систему пожежогасіння у приміщенні навіть не мовилося. Загинули 22 людей.

Окрім того, росЗМІ повідомили про щонайменше 6 постраждалих. Двоє з них – у важкому стані. Щоб загасити пожежу, залучили майже сотню пожежників та 28 одиниць техніки.