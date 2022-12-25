В частности, первые взрывы прогремели на аэродроме "Халино". Неспокойно там было около 3 часов, об этом пишет 24 канал.

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В Курске прогремело несколько взрывов

Местные опубликовали видео из своих домофонов, где слышно серию мощных взрывов.

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Впоследствии местные сообщили о повторных взрывах. Вероятно, что "хлопок" посетил местный железнодорожный вокзал.

"Хлопок" в России: последние новости

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в Россию "хлопок" будут поставлять еще больше. Это будет происходить при условии, что ее политическое руководство не прекратит гнуть свою линию.

Следовательно, утром 23 декабря, в Москве загорелась воинская часть, а впоследствии огонь вспыхнул и в помещении ОМОН. По предварительным данным, огонь разразился в гаражных боксах, расположенных на территории части в московском Восточном административном округе.

Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. К тушению пришлось привлечь около десятка пожарных бригад.

Недавно вспыхнуло в Чувашии. Там загорелся газопровод. Столб дыма был настолько сильным, что его могли видеть жители соседних деревень.

Сам пожар произошел на газопроводе недалеко от сел Кюльхири и Калинине в Вурнарском районе. Кадры, которые сразу же облетели сеть, шокировали. Огонь был очень сильным. И, как рассказывали местные журналисты, он не утихал часами.

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